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В Астане возьмутся за шумные кафе и караоке

В Астане возьмутся за шумные кафе и караоке
19 Января 2017 00:37 426

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичный акимат рассматривает вопрос об ужесточении контроля над работающими в ночное время увеселительными заведениями.    

Об этом сообщил аким города Асет Исекешев на общественных слушаниях, посвященных деятельности кооперативов собственников квартир (КСК), сообщает сайт акимата.

«Этот вопрос мы обсуждали, хотим внести в маслихат вопрос о запрете работы таких заведений в жилых домах после одиннадцати (23.00 - прим. агентства) часов», - пояснил Асет Исекешев, отвечая на вопрос жителей одного из жилых комплексов города.

«На уровне маслихата нужно решать, если нет, то мы попросим внести поправки в законодательство. Права жителей - они первоочередные. Поэтому здесь нужно рассмотреть возможность ужесточения мер (в отношении увеселительных заведений, работающих в ночное время - прим. агентства). В первый раз - штраф, во второй раз - больший штраф, в третий раз - запрет деятельности. Нам нужно будет юридически доработать», - резюмировал аким Астаны.

 

 

Ключевые слова: Астана, Акимат,
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