В Астане возьмутся за шумные кафе и караоке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичный акимат рассматривает вопрос об ужесточении контроля над работающими в ночное время увеселительными заведениями.

Об этом сообщил аким города Асет Исекешев на общественных слушаниях, посвященных деятельности кооперативов собственников квартир (КСК), сообщает сайт акимата.

«Этот вопрос мы обсуждали, хотим внести в маслихат вопрос о запрете работы таких заведений в жилых домах после одиннадцати (23.00 - прим. агентства) часов», - пояснил Асет Исекешев, отвечая на вопрос жителей одного из жилых комплексов города.



«На уровне маслихата нужно решать, если нет, то мы попросим внести поправки в законодательство. Права жителей - они первоочередные. Поэтому здесь нужно рассмотреть возможность ужесточения мер (в отношении увеселительных заведений, работающих в ночное время - прим. агентства). В первый раз - штраф, во второй раз - больший штраф, в третий раз - запрет деятельности. Нам нужно будет юридически доработать», - резюмировал аким Астаны.