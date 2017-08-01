В Астане ведётся расследование в отношении шести потребительских кооперативов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане ведётся расследование в отношении компаний, подозреваемых в организации финансовых пирамид, сообщается на сайте прокуратуры Астаны.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Астаны, на территории столицы действуют организации в форме потребительских кооперативов, которые за незначительный паевый взнос предлагают гражданам вступить в кооператив и получить жилье за счет взносов других участников.

Уголовное законодательство Республики Казахстан предусматривает ответственность за создание инвестиционной пирамиды, то есть за организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность (ст.217 УК).

На сегодняшний день Департаментом государственных доходов Астаны по признакам инвестиционной пирамиды проводятся досудебные расследования в отношении потребительских кооперативов «Единый выбор», «Фри Хоум» («Free-DOM Service»), «Бест Вэй» (Best Way), «Свой квадрат», «EmpyReal Profit» и ТОО «Dream Life».

В настоящее время органом расследования по уголовным делам назначены судебно-экономические экспертизы и ведутся следственные действия, направленные на собирание доказательств.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры г.Астаны.

Уголовное дело в отношении руководителя компании «Общий дом» Явэра Мамедова направлено в суд в порядке ст.305 УПК для рассмотрения по существу.

"Во избежание потери денежных накоплений, астанчан просим проявлять бдительность и осторожность при заключении сомнительных сделок, связанных с приобретением дешевого жилья", - призвали в прокуратуре.