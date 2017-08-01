В Астане суд передал дольщикам проблемный ЖК «Абат»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суд передал дольщикам незавершенный жилой комплекс «Абат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Астаны.

«Экономический суд Астаны удовлетворил иск прокурора столицы в интересах более 130 членов жилищно-строительного кооператива «Успешный дом». С недобросовестного застройщика ЖСК «Төленді» Байжуманова А.С. взыскана сумма ущерба в размере более 800 миллионов тенге», - говорится в сообщении.

В счет взысканной суммы кооперативу «Успешный дом» передан недостроенный жилой комплекс «Абат» с земельным участком.

На сегодняшний день у пайщиков жилого комплекса для завершения строительства появилась возможность привлечь нового инвестора (застройщика).

Напомним, в июле за хищение денежных средств дольщиков руководитель ЖСК «Төленді» Байжуманов А.С. был осужден к 8 годам лишения свободы.