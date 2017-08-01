В Астане стройкомпания Нighvill Kazakhstan оштрафована на 680 тысяч тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительная компания «Нighvill Kazakhstan» оштрафована за засорение городской территории строительными отходами, образование свалки, отсутствие контроля за производством работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД г.Астаны.

Природоохранной полицией района задержан водитель автомашины марки «САМС», который выгрузил строительный мусор в неустановленном месте, в районе пересечения пр. Туран и пр. Улы дала. Водитель привлечен к административной ответственности по ст.505 ч.2 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства» с наложением штрафа на сумму 68 070 тенге.

Установлено, что вывоз мусора осуществлялся с территории строительного объекта МЖК «Хайвил парк» (нарушение зафиксировано на видеорегистратор), а также установлена подрядная организация, предоставившая услуги по вывозу строительных отходов.

Строительная компания ТОО «Нighvill Kazakhstan» привлечена по ст. 505 ч.2 КРКоАП, за засорение городской территории строительными отходами, образование свалки, отсутствие контроля за производством работ с наложением штрафа на сумму 680 700 тенге (300 МРП).

Подрядная организация ИП «Шакеева Т.О.», предоставившая услуги по вывозу мусора и допустившая сброс отходов в неустановленном месте, привлечена по ст. 505 ч.1 КРКоАП, наложен штраф - 68 070 тенге (30 МРП).

В свою очередь, руководством ТОО «Нighvill Kazakhstan» будет обеспечен вывоз складированного строительного мусора (250 тонн) на городской полигон.

В целом, с начала года за выгруз мусора, снега и слив нечистот в неустановленных местах привлечен 141 водитель на общую сумму свыше 3 млн. тенге.