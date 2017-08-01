АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 августа в Астане стартует чемпионат мира по кокпару, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В чемпионате планируется участие более 300 спортсменов из 12 зарубежных стран. По итогам жеребьевки в группу «А» попали Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан. В группу «В» вошли Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.

Любопытным является тот факт, что сборную США на турнире будут представлять ковбои, которые специализируются на родео и других традиционных для американцев видах спорта на лошадях.

Ранее капитан американской команды Крид Гарник высказывался о шансах своих партнеров в турнире. «Для меня отрадно, что американская команда принимает участие в кокпаре. Они очень усердно тренировались и продемонстрируют свои недавно приобретенные навыки в этой игре. Кокпар - это отец нескольких стран. Мы являемся младшим его сыном. Мы благодарны, что вы приняли нас как самого младшего участника соревнований», - сказал Гарник на пресс-конференции, посвященной приезду ковбоев.

Согласно правилам, всадникам нужно будет завладеть резиновым муляжом туши козла, удержать его и забросить в условные ворота команды соперника. Организатором игр является Ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов.