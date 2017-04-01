АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоятся соревнования по аэробной гимнастике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает столичная Федерация аэробной гимнастики, соревнования стартуют 16 апреля и пройдут по нескольким дисциплинам, таким как: индивидуальное выступление мужчин и женщин, смешанное парное выступление, выступление трио, выступление группы спортсменов составе 5 человек, аэроденс, аэростеп.



Победители и призеры соревнований будут определяться в каждой программе в соответствии с правилами Международной федерации гимнастики.



К участию в соревнованиях допускаются дети с 2000 по 2012 годов рождения.



Как отмечают организаторы, соревнования проводятся с целью популяризации аэробной гимнастики в Казахстане и пропаганды здорового образа жизни.