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В Астане состоятся соревнования по аэробной гимнастике

В Астане состоятся соревнования по аэробной гимнастике
9 Апреля 2017 11:00 212

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоятся соревнования по аэробной гимнастике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает столичная Федерация аэробной гимнастики, соревнования стартуют 16 апреля и пройдут по нескольким дисциплинам, таким как: индивидуальное выступление мужчин и женщин, смешанное парное выступление, выступление трио, выступление группы спортсменов составе 5 человек, аэроденс, аэростеп.

Победители и призеры соревнований будут определяться в каждой программе в соответствии с правилами Международной федерации гимнастики.

К участию в соревнованиях допускаются дети с 2000 по 2012 годов рождения.

Как отмечают организаторы, соревнования проводятся с целью популяризации аэробной гимнастики в Казахстане и пропаганды здорового образа жизни.

Ключевые слова: Астана, Спорт,
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