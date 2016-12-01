В Астане провели финальный урок проекта «Физкульт-Ура»  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане состоялся двадцать пятый, заключительный открытый урок социального проекта «Физкульт-Ура», который проводится под эгидой Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

В уроке приняли участие титулованные казахстанские спортсмены, которые присутствовали на запуске проекта 5 апреля текущего года: Ермахан Ибраимов, Валерий Тихоненко и идейный вдохновитель проекта - олимпийский чемпион, спортивный менеджер Президентского клуба Юрий Мельниченко, а также представители фитнес-клуба «World-class», сообщили в пресс-службе Президентского клуба «Астана».







«Социальный проект «Физкульт-Ура» дал возможность встречи детей с выдающимися олимпийскими чемпионами. Очень важно, что фундамент будущего закладывается именно на уроках физической культуры. И это не пафос или просто слова, это в действительности так. Если бы я не занимался физической культурой, я бы не добился всего того, чего удалось достичь в жизни. Я считаю, что дети будут помнить эти уроки всегда, и тоже будут стремиться быть здоровыми и сильными, именно поэтому это очень правильное начинание. Разумеется, проект нужно продолжать», - поделился чемпион Олимпиады в Сеуле Валерий Тихоненко.







С момента старта социальный проект «Физкульт-Ура» охватил школы одиннадцати городов всех регионов Казахстана: Астаны, Алматы, Караганды, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорска, Тараза, Талдыкоргана, Кокшетау, Костаная, села Федоровка Костанайской области.

Наставниками школьников стали представители разных видов спорта: боксеры Булат Жумадилов, Ерамахан Ибраимов, Иван Дычко, Данияр Елеусинов, Дарига Шакимова, Серик Сапиев, Василий Левит, борцы Нурбахыт Тенизбаев, Эльмира Сыздыкова, Гюзель Манюрова, Юрий Мельниченко, тяжелоатлетка Карина Горичева, легкоатлетки Ольга Рыпакова, Ольга Шишигина, пловец Дмитрий Баландин, баскетболист Валерий Тихоненко, таэквондист Арман Чилманов, дзюдоист Елдос Сметов.







«В школе одним из моих любимых предметов была физкультура, на нее я всегда шел с приподнятым настроением, и обязательно - за пятеркой. Думаю, детям важно заниматься физкультурой, вести здоровый образ жизни. Может быть, кто-то из участников нашего проекта завтра станет ведущим спортсменом мира. Почему бы и нет? Ведь нет ничего невозможного. Для этого нужно побороть свою лень и трудиться», - отметил Ермахан Ибраимов.

На заключительном открытом уроке спортсмены провели «олимпийский» мастер-класс по занятиям физической культурой и рассказали об итогах и планах развития социального проекта.







«Наш проект подошел к концу. Мы неслучайно провели двадцать пятый урок социального проекта «Физкульт-Ура» в столице. Как вы знаете, мы запускали проект именно здесь и здесь же его и завершаем. По итогам этих уроков могу сказать, что проделана огромная работа. Мы постарались охватить все регионы страны, и провели уроки в одиннадцати городах Казахстана с участием восемнадцати самых ярких спортсменов нашей большой страны. Многие из них проводили уроки в своих родных школах, в которых они сами когда-то учились, показали ребятам, что занятия спортом могут быть как хобби, так и настоящей профессией, однако нашей главной целью было приобщить детей к здоровому образу жизни. Конечно, мы понимаем, что юных любителей спорта в нашей стране намного больше, поэтому мы планируем продолжение и развитие идеи «Физкульт-Ура» в следующем году», - рассказал Ю. Мельниченко.













