В Астане прошла школьная ярмарка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня с утра на городской площади перед зданием столичного акимата прошла школьная ярмарка, организованная в рамках республиканской акции «Дорога в школу», сообщает медиацентр столичного акимата.

На прилавках ярмарки представлен широкий ассортимент школьной формы от отечественных товаропроизводителей. Цены ниже рыночных. Имеются скидки на канцелярские товары от 10 до 50%, на школьную форму - от 10 до 20%, обувь - от 10 до 25%. В целях недопущения повышения цен акиматом ведется постоянный мониторинг.

Отметим, что горожане в рамках ярмарки смогли не только приобрести школьные принадлежности, но и приятно провести досуг с детьми. Столичным акиматом организована культурно-развлекательная программа, концерт с выступлением творческих коллективов и артистов кукольного театра.