В Астане подвели итоги аттестации госслужащих

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента, председатель Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы Тлеген Каскин рассказал об итогах комплексной аттестации государственных служащих корпуса «Б» города Астаны, сообщает медиацентр столичного акимата.

Целью аттестации являлось не только определение уровня профессиональной подготовки и личностных качеств действующих сотрудников, но и выявление потенциала служащих для дальнейшего развития и карьерного продвижения.

- Департаментом по делам государственной службы и противодействую коррупции по городу Астане приняты все меры для того, чтобы аттестация носила максимально открытый характер, а решения аттестационной комиссии были законными, объективными и обоснованными. Один из приоритетов работы департамента - это осуществление разъяснительной работы о правилах и механизмах проведения комплексной аттестации, - рассказал руководитель департамента, председатель Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы Тлеген Каскин.

Подготовительная работа к предстоящей аттестации началась в ноябре прошлого года. За этот период были подготовлены три зала тестирования общей пропускной способностью 320 человек в день, установлены 80 компьютеров с программным обеспечением, на весь период проведения тестирования организован медпункт с постоянным дежурством бригады скорой помощи, совместно с ДЧС обеспечена пожарная безопасность, проведены масштабные общегородские совещания с кадровыми службами всех госорганов Астаны и т.д.

Со 2-го февраля в столице стартовала комплексная аттестация госслужащих. Из общего числа подлежащих аттестации госслужащих (2622) прошли аттестацию 99,9% (2621 человек). Один госслужащий не прошел аттестацию по уважительной причине (по состоянию здоровья).

Общий результат тестирования показал, что 8% тестируемых получили оценку «превосходно», 89% - оценку «эффективно» и 4% получили «удовлетворительно».

Всего по решениям аттестационных комиссий трех уровней 199 госслужащих рекомендованы к повышению, из них 25 решений исполнено, остальные ожидают вакансий для повышения. Из 37 решений о понижении исполнено 16, уволен 1 человек.