В Астане почтили память Фаризы Онгарсыновой и Абиша Кекильбаева   

АСТАНА-АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 15 августа, начались Дни культуры Мангистауской области в Астане в рамках специализированной международной выставки «ЭКСПО-2017». Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

В ходе программы празднования участники мероприятия в лице акима Мангистауской области Ералы Тугжанова, а также общественных деятелей и творческой интеллигенцией посетили монумент «Отан-ана», где почтили память минутой молчания ветеранам войны. Собравшиеся отметили, что благодаря нашим ветеранам сегодня мы живем в мире и согласии.









Вместе с тем, делегация Мангистау побывала в пантеоне, где захоронены известная поэтесса Фариза Онгарсынова и государственный деятель, писатель Абиш Кекильбаев.

Они возложили цветы и воздали дань памяти известным личностям.









«Абишь Кекилбаев - личность, известная всему казахскому народу. Наш долг - всегда помнить и чтить память людей, которые внесли весомый вклад в развитие государства», - отметил Ералы Тугжанов.

Кроме того, мероприятие посетили соратники и супруга Абиша Кекильбаева Клара Жумабайкызы. Они отметили высокий вклад Абиша Кекильбаева в развитие культуры Казахстана и поблагодарили всех, кто почтил память выдающихся для Казахстана личностей.





