В Астане отменили занятия и для старшеклассников 2-й смены
6 Марта 2018 13:38 634
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за ухудшения погодных условий в столице отменены занятия для всех школьников второй смены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Управления образования города Астаны.
«Управление образования города Астаны сообщает: 06.03.2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-12 классов второй смены отменяются», - говорится в сообщении.
Ранее было объявлено об отмене занятий только для учащихся младших классов.
Ключевые слова: Астана, Образование, Погода,
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