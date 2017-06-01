В Астане открыли улицу царицы Сююмбике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице состоялась церемония открытия улицы Сююмбике с участием акима Астаны Асета Исекешева и президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщает elorda.info.

«Поздравляю всех с этим знаменательным днем! В текущем году исполняется 13 лет со дня установления между столицами двух государств тесных экономических и культурных связей. Уверен, что сегодняшнее знаковое событие послужит дальнейшему развитию и укреплению братских отношений между Астаной и Казанью», - отметил Асет Исекешев.

В свою очередь, глава Татарстана выразил благодарность за оказанную честь и выразил надежду, что дружба между двумя странами будет лишь крепнуть.







Напомним, данная улица, названная именем царицы Сююмбике, расположена в коттеджном городке «Famili Vilage».

Сююмбике - правительница Казанского ханства, жена казанских ханов Джан-Али (1533-1535), Сафа-Гирея и Шах-Али, дочь ногайского бия Юсуфа и прапраправнучка основателя династии Ногайской Орды Едигея.





