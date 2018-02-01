В Астане определились победители первого студенческого кинофестиваля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершился первый фестиваль студенческих фильмов «Ұшқын», передает корреспондент МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу Казахского национального университета искусств (КазНУИ).

В конкурсной программе приняли участие 50 короткометражных фильмов студентов КазНУИ. Вне конкурса были показаны 20 картин студентов киношкол Азербайджана, Англии, Казахстана, Кыргызстана, России, США и Чехии.

Победителей по десяти номинациям определили преподаватели факультета «Театр кино и ТВ». Председатель жюри ректор КазНУИ, народная артистка Казахстана Айман Мусаходжаева.

Лучшим из фильмов, принятых на конкурс, признан короткометражный фильм Шугылы Сержан «Самал», также фильм получил приз в номинации «Лучшая женская роль» (Жанеля Аликова) и специальный приз сайта VVosmerka.kz

Кроме того, фильм «Самал» отмечен за «Лучший сценарий» кафедрой искусствоведения и получил приз имени Бауыржана Ногербека.

Если приз за «Лучшую мужскую роль» жюри присудили Нургазы Жумабай («Айналым»), то в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победил Досбол Кудабаев.

В номинации «Лучший звукорежиссер» - звукорежиссер фильма «Чистая любовь» Нурдаулет Ертаев, «Лучшая операторская работа» - оператор фильма «Тандау» Макат Камила, и в номинации «Лучший режиссер» - режиссер фильма «Кто Я?» Жунисбек Маргулан признаны победителями.

«Лучшим анимационным фильмом» стала работа Султана Кыдырбаева «Таң атты», а «Лучшей телевизионной программой» назван фильм Анар Мергенбаевой «Пробуждение».

В номинации «Лучший документальный фильм» призерами стали два фильма - «Кто Я?» (режиссер Кайыржан Арман) и «Қасапшының бір күні» (режиссер Нурсултан Нускабеков). Кроме того, эти фильмы получили специальные призы компании «AstanaFilmAcademy» и фонда имени Ораза Абишева.

Студенческое жюри назвало «Лучшей режиссерской работой» фильм «Карабас» Санжара Амансугурова, а в номинации «Лучший фильм» приз получил фильм «Разрушение» Еламана Шаубанова.

















Айжан Серікжанқызы