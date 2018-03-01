В Астане наградят лучших телевизионных журналистов страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премией «Тұмар» пройдет сегодня, 16 марта, в Казмедиацентре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и коммуникаций РК.

В нынешнем году торжественное мероприятие будет посвящено 60-летию Казахского телевидения. Наряду с журналистами, работниками телевидения, общественными деятелями и звездами эстрады на торжество приглашены ветераны казахского телевидения.

В нынешнем году прием работ телевизионной премии проводился с 15 января по 1 марта по 14 номинациям. Среди них есть особенные номинации, посвященные 60-летию Казахского телевидения и 20-летию Астаны, а также индивидуальные номинации - «Лучшая операторская работа», «Лучший телеведущий года», «Лучший тележурналист года», «Лучшая режиссерская работа».

Прием заявок на «Тұмар» был полностью автоматизирован и осуществлен на базе портала kaztube.kz.

Также в ведомстве отмечают высокую активность участников премии. В период приема заявок уровень просмотров портала kaztube.kz вырос до 80%, количество заявок превысило прошлогодний показатель в 1,6 раз (240 заявок).

На «Тұмар-2018» поступило 397 конкурсных работ. Из них к рассмотрению жюри приняли 355 конкурсных заявок, оформленных в соответствии с требованиями положения премии.

В разрезе регионов больше всего представлены телеканалы Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей.

Наибольшее число принятых работ в следующих номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучшая просветительская программа», «Лучшая социальная программа», «Лучший развлекательный проект».

В жюри премии вошли профессиональные, высококвалифицированные эксперты в области журналистики и телевещания.

Напомним, что Национальная телевизионная премия «Тұмар» была учреждена Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан с целью выявления самого качественного и актуального телевизионного контента страны, поддержки талантливых профессионалов, стимуляции к стремлению в улучшении стандартов отечественного телевизионного контента и развития качественного казахстанского телевидения.

В нынешнем году конкурс проводится во второй раз.