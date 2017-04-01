В Астане начинают работы по развитию инфраструктуры привокзальной площади

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вчера под руководством акима Астана Асета Исекешева прошел объезд территории района "Сарыарка", передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Ставший ответом на многочисленные обращения жителей, поступающие в социальных сетях, объезд прошел по нескольким важным точкам, требующим выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, строительства и ремонта дорог, в том числе внутриквартальных проездов.

В ходе объезда рассмотрены вопросы строительства дороги по улице Кумисбекова, строительства и ремонта внутриквартальных проездов во дворах по улице Косшыгулулы, завершения строительства улицы Джангильдина, развития инфраструктуры парковочной зоны на привокзальной площади, а также создания зоны общественного пространства на набережной русла ручья Сарыбулак как одной из наиболее перспективных зон комфортного времяпрепровождения на территории района "Сарыарка".



Также в рамках объезда аким города встретился с жителями района, затронувших ряд важных вопросов по благоустройству территорий дворов.



Асет Исекешев отметил важность завершения всех работ по налаживанию дорожно-транспортной инфраструктуры, подчеркнув необходимость обеспечения комфорта проживания жителей, а также своевременного выполнения всех ремонтно-восстановительных работ.



По результатам объезда территории района "Сарыарка" аким города дал поручения по началу работ в рамках проекта строительства дороги по улице Кумисбекова, завершение которых с учетом подготовительных этапов реализации проекта предусмотреть в этом году. Также даны поручения по строительству дороги по улице Джангильдина от улицы Бейсекова до Кумисбекова для обеспечения благоустройства внутриквартальных проездов, а также эффективной логистики для жителей домов, построенных по государственной программе, расположенных по улице Косшыгулулы (новая Сейфуллина).



Кроме этого, акимом города дан ряд поручений по эффективному развитию инфраструктуры привокзальной площади для удобства жителей и гостей столицы, работы по которым в соответствии с поручением должны начать уже со следующей недели.