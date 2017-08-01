В Астане на 15 лет осудили мужчину за попытку изнасилования шестилетней девочки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане вынесли приговор мужчине, который попытался изнасиловать шестилетнюю девочку. Педофил проведёт в колонии с максимальной системой безопасности следующие 15 лет. Инцидент произошел еще в мае. Ребенка у извращенца отбили строители, они же передали преступника полицейским, передает КТК.

Уголовное дело в отношении Рамая Хафизова рассматривали присяжные. Об этом попросил сам подсудимый. Но адвокату так и не удалось убедить жюри в невиновности своего подопечного.

Адильхан Шайхисламов, судья:

- Хафизова Рамая Хафизовича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 24 и статьей 120 Уголовного кодекса РК. Назначить ему по данной статье 15 лет лишения свободы с пожизненным лишением права заниматься педагогической или иной деятельностью, связанной с несовершеннолетними.

Наказание педофил будет отбывать в колонии с максимальной системой безопасности, то есть строгого режима. Кроме того, по решению суда Хафизов пройдёт принудительное лечение от алкоголизма. Изнасиловать шестилетнюю девочку извращенец пытался в начале мая. Но ему помешали строители, работавшие на возведении нового железнодорожного вокзала. Заметив, как мужчина ведёт девочку к оврагу, они бросились на помощь. Насильник попытался сбежать через водоём. Однако его поймали на другой стороне болота. Пока ждали полицию, строители решили выяснить сами, почему он пошел на такой шаг. Оказалось, что осуждённый и родители девочки хорошо знали друг друга. Перед тем как увести ребенка из дома, педофил выпивал вместе с ними.

Сабина Шапенова, адвокат Рамая Хафизова:

- Мой подзащитный намерен обжаловать приговор в порядке апелляционной жалобы. Это его волеизъявление, и я как адвокат буду писать жалобу. В ходе судебного разбирательства он свою вину не признал. Поэтому мы просили оправдательный приговор.

Почему Хафизов убегал от строителей, если не пытался изнасиловать шестилетнюю девочку, останется неизвестным, также как и другие подробности дела. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Пострадавшая сторона на оглашении приговора не присутствовала.