В Астане из-за ремонта перекрыли еще одну улицу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 19 августа в Астане перекроют движение по улице Айғаным, передает медиацентр столичного акимата.

В рамках среднего ремонта автомобильных дорог в Астане планируется проведение ремонтных работ по ул. Айғаным на участке от Кургальжинского шоссе до ул. Ұлбике Ақына.

В связи с этим с 19 по 27 августа на указанном участке будет перекрыто движение автотранспортных средств.

Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.