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В Астане из-за ремонта перекрыли еще одну улицу

В Астане из-за ремонта перекрыли еще одну улицу
19 Августа 2017 10:14 267

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 19 августа в Астане перекроют движение по улице Айғаным, передает медиацентр столичного акимата.

В рамках среднего ремонта автомобильных дорог в Астане планируется проведение  ремонтных  работ по ул. Айғаным на участке от Кургальжинского шоссе до ул. Ұлбике Ақына.

В связи с этим с 19 по 27 августа  на указанном участке будет перекрыто движение автотранспортных средств.

Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Ключевые слова: Астана, Акимат, 100 шагов по реализации 5 реформ ,
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