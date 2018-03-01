Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -6 °С
Алматы: 3 °С
USD 321.26 EUR 395.76
RUB 5.63 CNY 50.68
Скачать

В Астане ищут родственников госпитализированной 5-летней девочки

5 Марта 2018 17:45 477
Поделиться:
В Астане ищут родственников госпитализированной 5-летней девочки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление образования Астаны ведет работу по устройству в семью госпитализированной пятилетней девочки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления.

Новости по теме

Почему попавшая в больницу девочка из Астаны живет у дяди, рассказала депутат
О состоянии поступившей со следами побоев девочки рассказали врачи в Астане Пятилетнюю девочку избили в Астане: к делу подключилось МВД

По утверждению руководителя ведомства Ануара Жангозина, по закону в Казахстане каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. При этом в приоритете находится семейная форма устройства оставшихся без попечения детей-сирот.

«Так как Имираль Садвакасова осталась без родительского попечения (мать находится в следственном изоляторе, отец неизвестен), в настоящее время ведется работа по устройству ребенка, то есть установление родственников по линии матери», - рассказал он.

А. Жангозин отметил, что управление образования держит данный вопрос на особом контроле.

«Девочке в обязательном порядке будет оказана социальная помощь и поддержка», - подчеркнул он.

Напомним, 3 марта Куат Ахметжанов на странице Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан в Facebook опубликовал сообщение и фотографию из мессенджера WhatsApp о девочке, поступившей в городскую детскую больницу №2 с признаками побоев. 

В больнице сообщили, что девочка в сознании. Синяки на теле в стадии цветения, некоторые постепенно уходят. Она играет, температуры нет, отвечает на вопросы, с ней работают психологи. 

Прокомментировала этот резонансный случай депутат Мажилиса Парламента РК, детский омбудсмен Загипа Балиева. Она сомневается в версии падения пятилетней девочки с дивана, поступившей в больницу со следами побоев и гематомой в мозге.

Фото: 42.rodina.news

Telegram-канал:

Ключевые слова: Астана, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Гульжан Тасмаганбетова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив