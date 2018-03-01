В Астане ищут родственников госпитализированной 5-летней девочки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление образования Астаны ведет работу по устройству в семью госпитализированной пятилетней девочки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления.

По утверждению руководителя ведомства Ануара Жангозина, по закону в Казахстане каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. При этом в приоритете находится семейная форма устройства оставшихся без попечения детей-сирот.

«Так как Имираль Садвакасова осталась без родительского попечения (мать находится в следственном изоляторе, отец неизвестен), в настоящее время ведется работа по устройству ребенка, то есть установление родственников по линии матери», - рассказал он.

А. Жангозин отметил, что управление образования держит данный вопрос на особом контроле.

«Девочке в обязательном порядке будет оказана социальная помощь и поддержка», - подчеркнул он.

Напомним, 3 марта Куат Ахметжанов на странице Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан в Facebook опубликовал сообщение и фотографию из мессенджера WhatsApp о девочке, поступившей в городскую детскую больницу №2 с признаками побоев.

В больнице сообщили, что девочка в сознании. Синяки на теле в стадии цветения, некоторые постепенно уходят. Она играет, температуры нет, отвечает на вопросы, с ней работают психологи.

Прокомментировала этот резонансный случай депутат Мажилиса Парламента РК, детский омбудсмен Загипа Балиева. Она сомневается в версии падения пятилетней девочки с дивана, поступившей в больницу со следами побоев и гематомой в мозге.

Фото: 42.rodina.news