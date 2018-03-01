В Астане гвардейцы вернули родителям потерявшегося малыша

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане гвардейцы вернули родителям потерявшегося малыша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу воинской части 5573.

«3 марта вечером при несении службы по охране общественного порядка и безопасности гвардейцы воинской части 5573 Национальной гвардии - войсковой наряд в составе начальника рядового Шамши Шералы и патрульных рядовых Алихана Ахметова, Оралбека Бейбарыс - по улице Карасай батыра возле магазина «Арман» увидели плачущего 5-летнего ребенка без сопровождения взрослого», - говорится в сообщении.

На вопрос о том, где родители, он пояснил, что потерялся. Начальник войскового наряда доложил об этом начальнику патрульной группы младшему сержанту Омир Даутбаеву и ребенок был доставлен в ближайшее отделение полиции. Через два часа в отделение пришли родители, которые все это время искали ребенка.

По словам отца выяснилось, что Алишер вышел из машины за мамой, которая направилась в парикмахерскую. Но по дороге ребенок не мог соориентироваться и потерялся.

Благодаря оперативности и бдительности воинов-гвардейцев пятилетний Алишер не подвергнулся опасности, целым и невредимым вернулся к родным. Родители поблагодарили войсковой наряд за оперативную помощь и передали благодарственное письмо в адрес командования воинской части.