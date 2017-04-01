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В Астане горело общежитие

В Астане горело общежитие
12 Апреля 2017 17:25 367

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане потушили пожар в общежитии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по ЧС.

«Сегодня в 16.08 часов поступило сообщение о том, что горит комната в общежитии по адресу: ул.Толстого, 40. К моменту прибытия через 7 минут пожарных подразделений было установлено, что горит кровля общежития на площади предварительно 100 квадратных метров», - сообщили в ДЧС.

На месте пожара было задействовано 38 человек личного состава и 10 единиц техники службы пожаротушения ДЧС г. Астаны. Огонь ликвидирован в 16.58. Жертв и пострадавших нет.


В Астане горело общежитие

Ключевые слова: Другие государственные органы, Видео, Астана, Происшествия,
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