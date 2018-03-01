В Астана LRT опровергли факт езды водителя автобуса с открытыми дверями
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ТОО «Астана LRT» рассказали о результатах разбирательства по поводу езды водителя автобуса с открытыми дверями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для объективного разбирательства дисциплинарная комиссия использовала видео с салона автобуса, которое показало, что факта провоза пассажиров с открытыми дверями не было. Сегодня также прошло разбирательство в УАП ДВД Астаны. Водитель Агимов был вызван в отделение полиции, где инспекторы также просмотрели видео с камер наблюдения. По результатам инспекторы не зафиксировали нарушения и не имеют претензий к водителю Агимову», - сообщили в компании.
Напомним, пользователь Facebook Булат Камитов опубликовал в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» пост о том, как водитель городского автобуса вел переполненный пассажирами транспорт с открытыми дверями.
В результате водитель был отстранен от работы.
«Уважаемые пользователи общественного транспорта! Мы благодарны вам за вашу активность. Во многом благодаря вашим сообщениям и сигналам мы вовремя реагируем на нарушения в сфере общественного транспорта. Однако просим вас быть внимательными при составлении жалоб. Отстранение водителя или кондуктора от работы означает, что с линии снимается автобус. Следовательно, увеличивается интервал ожидания автобуса на остановке. Кроме того, водитель и кондуктор теряют заработок, а они так же, как и вы, стремятся обеспечить свою семью», - обратилась к пассажирам общественного транспорта пресс-секретарь ТОО «Астана LRT» Науат Азанбаева.
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