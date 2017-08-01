В «Aстана LRT» объяснили 50-тысячный счет за парковку аэропорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления по транспорту ТОО «Aстана LRT» Рустам Халилев объяснил 50-тысячный счет за парковку на территории аэропорта Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, этот счет был выставлен водителям, которые на длительное время оставили свое авто на территории краткосрочной стоянки.



«Люди привыкли, что парковка в аэропорту стала бесплатной на какой-то период его реконструкции. И действительно - бросали там автомобили и уезжали на неделю, на месяца в отпуска, это было проблемой и она осталась. То есть, сам подход людей, к тому, что бесплатно -это неправильно. Надо, чтобы порядок был, должна быть уборка, должна быть соответствующая структура, которая управляла бы этим процессом», - пояснил Рустам Халилев на брифинге в столичном акимате.



По его словам, водителей на первый раз простили.



«Мы приняли решение, с людьми была проведена беседа - было предложено сделать двухтысячную оплату тарифа, более того, они написали расписку, что ознакомились с правилами, это по-честному и по-человечески к людям, которые возможно не увидели и не знали. Но второй раз уже такого не будет», - подчеркнул Рустам Халилев.



По его словам, снисходительно к водителям будут относиться в течение этой недели, а потом уже все будут контролироваться по правилам.



«Очень много вопросов, в том числе и негатива. Начнем с аэропорта. В аэропорту всего порядка 2 тысяч парковочных мест, то есть всем достаточно, это не та проблема, что на железнодорожном вокзале, где всегда не хватало парковочных мест», - отметил Рустам Халилев.



По его информации, при въезде стоит большой щит с правилами, при каждом въезде получая билет, надо прочитать тарифный план. Тарифы: 30 минут бесплатно (на краткосрочной стоянке) - первый час 300 тенге, следующий час - 400 тенге, все последующие часы - 1500 тенге.



«Что касается паркинга, там вообще удобный тариф для всех - в сутки 2 тысячи. Тариф высчитывался в соответствии с расходами на обслуживание. Наверное, люди не читают то, что мы говорим, это самая главная проблема. Разъяснительная работа велась, ведется и будет вестись. Паркинг сейчас пустой. Вопрос - почему люди, которые оставляют автомобиль на длительный период, не могут его ставить в паркинг, причем охраняемый. В чем проблема?», - подчеркнул Рустам Халилев.