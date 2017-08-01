В «Астана ЭКСПО-2017» ответили на просьбу продлить выставку до 1 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пресс-центре ЭКСПО состоялся брифинг, посвященный возможному продлению Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор департамента по связям с общественностью АО «НК «Астана «ЭКСПО-2017» Сергей Куянов сообщил, что выставка не будет продлена и завершится в оговоренные ранее сроки, подчеркнув, что это будет противоречить регламенту Международного бюро выставок.



«Вчера группа астанинских предпринимателей направила открытое письмо в адрес председателя правления АО НК «ЭКСПО-2017» с просьбой инициировать продолжение выставки «ЭКСПО-2017» до ноября. Мы отлично понимаем их мотивацию, их компании очень хорошо зарабатывают. Мы можем за них порадоваться, потому что одной из задач было развитие туризма. В то же время, ЭКСПО работает по регламенту Международного бюро выставок, согласно которому выставки длятся 3 месяца. Это одна из причин, по которой мы не можем положительно ответить на эту просьбу», - сказал Куянов.



«Экономический эффект от ЭКСПО очень широкий, совсем недавно акимат Астаны озвучил цифры, которые иллюстрируют развитие туристической сферы и смежных с ними отраслей, - продолжает он. - С начала выставки Астану посетили 1 млн 772 тысячи 489 туристов - это в 4,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года».



Назвал Куянов и еще одну причину невозможности продления выставки.



«С другой стороны международные участники выставки ограничены в бюджетах временными рамками, соответственно для них продление тоже будет очень большой проблемой», - отметил он.



Глава департамента по связям с общественностью также сообщил о том, какая судьба ждет остающиеся после ЭКСПО помещения.



«Вместе с тем, положительным моментом для туристических компаний является то, что от туристических объектов остается центральное помещение выставки - павильон «Нур Алем». Он остается, как символ города и как туристическая достопримечательность. «Нур Алем» будет называться «Музей будущего», он будет работать на постоянной основе. Останутся работать Арт-центр и Зона лучших практик - их за 2 месяца посетили более 120 тысяч человек. По своему профилю будут работать Конгресс-холл и Холл Энергии», - подчеркнул представитель нацкомпании.



Напомним, Международная специализированная Выставка «ЭКСПО-2017» стартовала 10 июня 2017 года и завершится 10 сентября, согласно регламенту Международного бюро выставок.