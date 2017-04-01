В Армении подвели окончательные итоги парламентских выборов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ЦИК Армении подвела окончательные итоги прошедших 2 апреля парламентских выборов. В парламент шестого созыва прошли четыре политические силы - Республиканская партия Армении, блок «Царукян», блок «Елк» («Выход») и партия Армянская революционная федерация Дашнакцутюн (АРДФ), передает МИА «Казинформ».

По данным ЦИК Армении, в прошедших выборах приняли участие 1 575 786 человек, или 60,93% от общего числа избирателей.

Республиканская партия Армении получила 770 441 голосов избирателей. Блок «Царукян» - 428 836 голосов. Блок «Елк» - 122 065 голосов. АРФД - 103 048 голосов.



Таким образом, Республиканская партия Армении сформирует в будущем парламенте стабильное большинство, получив 58 мандатов, или 55,2% от общего числа мест. Блок «Царукян» получит 31 мандат, блок «Елк» - 9, АРФД - 7 мандатов.



Напомним, в Армении 2 апреля прошли парламентские выборы, участие в которых приняли 5 партий и 4 блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо было набрать 5% голосов, блокам - 7%.



Прошедшие выборы были первыми общегосударственными выборами после принятия конституционной реформы 2015 года, которая предусматривает смену формы правления в стране от полупрезидентской к парламентской.



Переход к парламентской форме правления подразумевает сокращение полномочий президента страны в пользу парламента и премьер-министра. Следующий президент Республики Армения будет избираться парламентом страны и станет церемониальной фигурой.