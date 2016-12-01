В Аральске вспомнили о письме Ленина 95-летней давности  

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На днях общественность города Аральска отметила историческое событие - 95-летие письма Владимира Ленина «Рыбакам Аральского моря», передает корреспондент МИА «Казинформ».





Письмо вождя пролетариата было адресовано аральцам 7 октября 1921 года, сообщает пресс-служба акима Аральского района Кызылординской области.

Аким района Мухтар Уразбаев в честь этой знаменательной даты встретился с потомками тех самых аральских рыбаков, которым было адресовано письмо вождя пролетариата. Вместе с ними они возложили цветы к мемориальной стене, отмечает пресс-служба акима района.







В голодный 1921-й год, когда в российском Поволжье и Приуралье свирепствовали нужда и бесхлебица, председатель Совета Народных комиссаров Владимир Ленин обратился с письмом к аральским рыбакам, где было сказано: «Жертвуйте, дорогие товарищи аральские ловцы и рабочие, щедрой рукой».

В ответ благородные аральцы во главе с председателем Аральского Совдепа Т.Медетбаевым отправили голодающим 14 вагонов рыбы. И это при том, что сами жители Приаралья страдали в те суровые годы от недоедания.







Текст исторического письма Ленина к аральским рыбакам хранится в мемориальной стене на центральной площади райцентра.