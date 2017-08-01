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В андеркарде вечера Головкин - Альварес пройдет бой за титул чемпиона мира

В андеркарде вечера Головкин - Альварес пройдет бой за титул чемпиона мира
15 Августа 2017 15:41 287

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пуэрто-риканский боксёр Хесус Рохас (25-1-2 18 КО) сразится за титул чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBA с доминиканцем Клаудио Марреро (22-1, 16 KO). Встреча этих боксёров состоится 16 сентября в Лас-Вегасе в андеркарде поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, пишет sports.kz.

«Я до сих пор не могу в это поверить. Я никогда не был везунчиком в боксе. Всё, что мне здесь давалось, приходилось завоёвывать.

Сначала WBA объявила, что нам предоставлено 30 дней на переговоры о бое. А в прошлую пятницу появились новости, что бой состоится 16 сентября», - прокомментировал полученную возможность Рохас, слова которого приводит BoxingScene. 

 

 

Ключевые слова: Спорт,
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