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В Алматы в аварии пострадал ребенок, находившийся в машине без автокресла

В Алматы в аварии пострадал ребенок, находившийся в машине без автокресла
19 Августа 2017 14:16 233

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе столкнулись два автомобиля, пострадал ребенок, находившийся в одной из них, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дорожное происшествие случилось на проспекте Райымбека между Яссауи и Момышулы. По рассказам свидетелей, автомобиль «Мазда» двигался в восточном направлении, планировал повернуть на автосервис. «Мерседес» следовал по автобусной полосе в том же направлении. Водитель «Мазды», не заметив нарушавший правила разметки «Мерседес», начал поворот. В результате столкновения «Мерседес» протащил «Мазду» на 10 метров.

В Алматы в аварии пострадал ребенок, находившийся в машине без автокресла

Пострадал мальчик четырех лет, находившейся в «Мазде», не оборудованной автокреслом. Полицейские приступили к расследованию всех обстоятельств и выяснению степени вины каждого из водителей транспортных средств. 

В Алматы в аварии пострадал ребенок, находившийся в машине без автокресла

Ключевые слова: Алматы, ДТП, Происшествия,
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