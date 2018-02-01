Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 318.68 EUR 393.06
RUB 5.71 CNY 50.53
Скачать

В Алматы студентов из Индии проверяют на холеру

27 Февраля 2018 17:30 598
Поделиться:
В Алматы студентов из Индии проверяют на холеру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы обследовано более 600 студентов из Индии на предмет заболевания холерой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент охраны общественного здоровья города Алматы Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.

Новости по теме

Коллегия здравоохранения ВКО прошла с участием вице-министра
Тяжелобольная девочка из Шымкента скончалась в Астане В ЮКО растет количество медицинских пунктов

«С профилактической целью лабораторно обследован на вибрионосительство 651 студент из Индии, обучающийся вузах Алматы. На постоянной основе работают пограничная и таможенные службы  международного аэропорта по контролю над въездом граждан из неблагополучных стран совместно с туристическими организациями. Для предупреждения заражения холерой среди выезжающих в эндемичные страны Азии и Африки  организовано распространение памяток по профилактике холеры среди туристов», - сообщили в департаменте в ответ на письменный запрос редакции.

Напомним, 7 случаев заражения холерой было зарегистрировано у жителей Алматы. Все они выезжали по туристическим путевкам в штат Гоа Республики Индия.

Департаментом в целях предупреждения завоза особо опасных инфекционных заболеваний из-за рубежа и распространения их среди населения принято постановление «О введении ограничительных  мероприятий по холере и другими особо опасными инфекциями», в соответствие с которым акиматом города Алматы, районными управлениями охраны общественного здоровья департамента и управлением охраны общественного здоровья на транспорте с санитарно-карантинным отделом города Алматы проводятся превентивные меры по настороженности к случаям ввоза особо опасных инфекций на территорию города Алматы. 

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Вузы, Туризм, Алматы, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив