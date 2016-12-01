В Алматы приступили к съемкам фильма «Кирпичи» по книге Данияра Сугралинова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На киностудии «Казахфильм» начинаются съёмки фильма «Кирпичи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В съёмочный период переходит картина под рабочим названием «Кирпичи», снимаемая по мотивам книги казахстанского писателя Данияра Сугралинова «Кирпичи 2.0.», а также работа еще над двумя проектами.



«Это история человека, который давно хочет изменить свою жизнь, но не знает как. Выпустив на свободу свое «Альтер эго», на пути к успеху герой из добродушного и скромного добряка превращается в жестокого и беспринципного эгоиста. Он предает свои старые принципы, свою веру в человеческую бескорыстность и, в конце концов, потеряв всех друзей, остается наедине с самим собой. И тогда к нему приходит осознание того, что пытаясь изменить свою жизнь, он изменил самому себе. Он впадает в тяжелую депрессию, единственным спасением от которой видит в алкоголе. Опустившись на самое дно, он почти полностью уничтожает сам себя. Но люди проявляют к нему сострадание, и совершенно бескорыстно помогают ему выбраться из глубокой ямы безнадежности. Видя это, герой вновь обретает веру в людей и любовь. Постепенно он встает на ноги, возрождаясь становится абсолютно новым человеком», - говорится в сообщении киностудии.



По словам автора книги «Кирпичи 2.0»Данияра Сугралинова, основной аудиторией являются молодые люди, неудовлетворенные своей жизнью: «Книга призвана дать им желание расправить крылья и что-то сделать для того, чтобы их собственная жизнь стала качественнее, лучше, комфортнее, красивее».



Съемочная группа: режиссер и автор сценария: Фархат Шарипов («Сказ о розовом зайце», «Инопланетяне ни при чем», «Акжол»)

Оператор: Александр Плотников («Сказ о розовом зайце», «Путь лидера», «Казахское ханство»).