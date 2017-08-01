В Алматы применят российскую технологию замены подземных коммуникаций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы намерены использовать технологию реконструкции водопровода, исключающую разрытие городских территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом стало известно после рабочей встречи заместителя генерального директора ГУП «Мосводосток» правительства города Москвы Владимира Яворского с представителями ГКП «Холдинг Алматы су».

«За последние 2 года по сетям «Мосводостока» было восстановлено трубопроводов различного диаметра порядка 45 км. Сегодня в Москве практически половина сетей имеет изношенность более 70%. Раньше если от всего объема сетей «Мосводостока» в год можно было реконструировать только 10%, то с помощью новой технологи порядка 25-30%. Стоимость работ по новой технологии дешевле, чем по традиционным, особенно в Москве, где много сопутствующих коммуникаций, и порой копать нет возможности. Данная технология позволяет решить такие проблемы, не причиняя гражданам неудобства, так как нет каких-либо раскопок. Как правило, такие работы проводятся всего за одну ночь», - уверяет специалист из России.

По информации холдинга «Алматы су», в Алматы подобный метод реконструкции уже применялся, но исключительно на сетях водоотведения. Новая технология позволяет реконструировать также и водопроводные трубы за счет разработки и внедрения лайнера (чулка), где не применяется вещество «стирол» (C₈H₈), относящийся ко второму классу опасности и запрещенный к использованию в трубопроводах с питьевой водой.

«Новая технология реконструкции водопровода, не требующая разрытия городских территорий, будет, возможно, внедрена в Алматы после ее испытаний, которые начнутся в сентябре этого года на определенных участках сетей водоснабжения и водоотведения»,- сообщили в ГКП «Холдинг Алматы су».

Восстановление трубопроводов методом санации стеклопластиковым рукавом - это современная технология для реконструкции действующих водопровода и канализации. Технология позволяет ремонтировать без разрытия, продлевает срок службы трубы на 50 лет, увеличивает ее пропускную способность на 20%, сокращает период производства работ почти в 2 раза по сравнению с традиционными методами (раскопка, закрытая проходка).

Стоит отметить, что в текущем году в Алматы, помимо строительства и реконструкции порядка 57 км арычных сетей, ремонта 146 км дорожного покрытия, обустройства 97 тыс. кв. м. тротуаров, ведется реконструкция более 32 км тепловых сетей, что в 2,7 раза больше прошлогоднего, когда было заменено 12 км теплосетей. Ведется прокладка свыше 380 км водопровода и канализации с подключением более 20 тысяч домов в микрорайонах: «Айгерим», «Улжан 1,2», «Карасу», «Акбулак», «Дархан», «Курылысшы», «Ожет», «Трудовик», «Шанырак 1,2», «Алтын Бесик», «Достык».