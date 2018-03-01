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В Алматы презентовали книгу Кенжегали Сагадиева

3 Марта 2018 12:23 728
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В Алматы презентовали книгу Кенжегали Сагадиева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой приняла участие в презентации книги Reforms in Kazakhstan: An analytical View в Национальной академии наук РК в Алматы. об этом сообщает пресс-служба Акорды.

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Автором книги Reforms in Kazakhstan: An analytical View является известный государственный и общественный деятель Казахстана, видный организатор высшей школы и науки, ученый-экономист Сагадиев Кенжегали Абенович.

В презентации также приняли участие представители  госорганов, научной и творческой общественности, бизнес-кругов, ректора вузов, а также профессорско-преподавательский состав и студенческое сообщество страны.

В своем приветственном слове Государственный секретарь отметила, что одним из важных приоритетов стратегического курса Нурсултана Назарбаева является развитие отечественной науки. Глава государства всесторонне поддерживает академические и прикладные исследования в стране, проявляя постоянную заботу о науке и ученых.

За годы независимости внедрены новая модель управления научной деятельностью, современные механизмы финансирования науки. К примеру, в 2016 году научными исследовательскими разработками занимались 23 тысячи ученых и 383 научные организации, а в целом расходы на эту сферу составили 38  млрд тенге.

Гульшара Абдыкаликова отметила, что презентуемая монография представляет собой аналитический обзор наиболее важных вопросов развития экономики Казахстана за годы независимости, а также отражает мнение автора по различным аспектам развития  общества.

В завершение мероприятия Государственный секретарь РК  Г. Абдыкаликова пожелала академику Кенжегали Сагадиеву крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов.

 

 

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Ключевые слова: Алматы,
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