В Алматы прекращено уголовное дело в отношении жены Андрея Аршавина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы прекратили уголовное дело в отношении жены известного российского футболиста игрока ФК «Кайрат» Андрея Аршавина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина (Аршавина) 27 января этого года стала фигурантом уголовного дела статье 115 Уголовного кодекса РК («Угроза»). Поводом стало заявление казахстанской модели Ольги Семеновой, в котором она обвинила жену спортсмена в угрозах в свой адрес. А. Казьмина, якобы, очень ревностно отреагировала на совместное видео модели с Аршавиным в Интернете и в грубой форме с угрозами потребовала разъяснений.

«Проведенным по уголовному делу досудебным расследованием факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения, в связи с чем органом уголовного преследования дело прекращено в порядке пункта 2 части 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан».

Сообщалось, что Алиса Казьмина намекала Ольге Семеновой на свои связи со спецслужбами и грозилась отрезать девушке пальцы.

«В части доводов относительно оскорбления, унижения чести и достоинства путем использования социальных сетей Семеновой О. разъяснили, что в силу положений части 1 статьи 408 Уголовно-процессуального кодекса РК, данные правонарушения относятся к категории дел, по которым обвинение осуществляется в частном порядке. То есть дела возбуждаются непосредственно путем подачи жалобы в суд о привлечении лица к уголовной ответственности»,- пояснили в ДВД Алматы.



Фото: www.wmj.ru