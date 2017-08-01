В Алматы перекроют движение из-за велогонки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 20 августа, в День спорта в РК, состоится профессиональная велогонка для любителей «Tour of World Class Almaty», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с проведением велогонки будет частично ограничено движение автотранспорта в воскресенье, 20 августа, с 7 до 13 часов.

Старт велогонки запланирован на 8 утра напротив ТРЦ «Mega Alma-Ata» по улице Розыбакиева. Участникам предложено на выбор несколько дистанций: детская - 14 км (для юных спортсменов от 12 до 17 лет), основная - 34 км и новая дистанция для любителей «продвинутого», профессионального уровня - 57 км. Велогонщики сразятся не только в категориях по типу велосипеда - «шоссе» и «МТВ» - но также в своих возрастных категориях на каждой из представленных дистанций.

«В этом году соревнование будет еще зрелищней и интересней для участников: на дистанции 57 км за звание лучшего поборются представители известных велокоманд Алматы - Almaty Bro Team, Открытая школа циклических видов спорта World Class Almaty, Alatau Racing Team, Apple City Team, Isker Company, Good Energy и другие. На текущий момент более 750 человек прошли регистрацию, и сегодня с утра уже выдаются стартовые номера участникам. Центр выдачи будет работать сегодня с 10 до 20 ч. и завтра, 17 августа, с 10 до 17 часов» - прокомментировала директор «Алматы марафона» Салтанат Казыбаева.

Участников ждут новые маршруты, отличающиеся от соревнований предыдущих трех лет.

«В целях обеспечения безопасности, спортсмены будут допущены к соревнованиям при полной технической исправности велосипеда, при наличии шлема и обязательно - стартового номера участника велогонки. Мы рекомендуем всем внимательно ознакомиться с правилами участия и соблюдать во избежание недоразумений, - озвучил Сергей Гуцалюк, главный судья «Tour of World Class Almaty», мастер спорта международного класса, в 70-х годах прошлого столетия - чемпион республики, страны среди студентов в гонке-критериуме, входил в сборную СССР и Казахской ССР.

Организаторы велогонки просят жителей и гостей города Алматы при планировании своего дня обратить внимание на график перекрытия дорог, пролегающих по маршрутам дистанций.







