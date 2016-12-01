В Алматы осужденные устроили новогодние утренники для своих детей  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канун празднования Нового года в Алматы в двух учреждениях (ЛА-155/1 и ЛА-155/18) осужденные устроили новогодние утренники для своих детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент УИС южной столицы.





«Подобные культурно-массовые мероприятия проводятся с целью восстановления и укрепления семейных связей и являются прекрасной формой для минимизации проблем при социальной адаптации осужденных после освобождения. В этой связи для родных и близких осужденных мы проводим регулярно «дни открытых дверей». А в дни новогодних праздников они проходят необычно. Осужденные для своих детей, которые прибыли в сопровождении мам и бабушек, поставили сценическую новогоднюю сказку», - отметила представитель департамента уголовно-исполнительной системы г. Алматы Шынар Хусаинова.







«Следует отметить, что в организации мероприятий, как правило, большую помощь оказывают различные НПО. К примеру, учреждению ЛА-155/18 оказала содействие президент общественного фонда «Жартас Казахстан» Роза Кайгатырова. Фонд предоставил не только новогодние костюмы осужденным, но и подготовил 40 подарков для детей осужденных. А в учреждении ЛА-155/1 артисты казахстанской эстрады (группа «Алшы») провели благотворительный концерт, всем присутствующим детям подарки вручил Дед мороз», - добавила Шынар Хусаинова.





