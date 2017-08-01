В Алматы обнаружили подпольный цех по изготовлению энергетических напитков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина во дворе собственного дома из обычного лимонада делал энергетический напиток в Алматы, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники службы экономических расследований ДГД на территории Илийского района задержали гражданина РК, который распространял на территории Алматы и Алматинской области контрафактную продукцию напитка неизвестного происхождения, выдавая его за энергетический напиток», - рассказал представитель ДГД по Алматинской области Жаксылык Жакыбаев.





В микрорайоне Шанырак был установлен подпольный цех, где изготавливали контрафактные энергетические напитки.

«В настоящее время проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.198 ч.2 УК РК», - заявил представитель ДГД.











Также было обнаружено и изъято: 6 упаковок энергетического напитка, пищевой краситель, лимонная кислота, шприц, щетки для чистки бутылок, газовая горелка, пустые бутылки из-под энергетических напитков, лимонад и полиэтиленовый рулон для упаковки коробок. Для реализации товара применялись использованные бутылки и крышки от энергетических напитков, которые не проходили процесса стерилизации.















Ирина Ковальчук