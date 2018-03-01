В Алматы начали праздновать Наурыз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы начали праздновать Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

20 марта в Алматы установилась теплая весенняя погода, солнечный день. Это накануне Наурыза создало у горожан праздничное настроение. Более того, многие организации и учреждения уже сегодня проводят народные гуляния - поставили юрты, позвали музыкантов, готовят традиционное наурыз-коже.

Ассамблея народа Казахстана отмечает Наурыз в Доме дружбы. В честь праздника здесь выступают музыкальные и танцевальные коллективы Алматинского корейского национального центра, Алматинского общества немцев, дагенстанского, узбекского, кавказского, уйгурского, азербайджанского культурных объединений, оркестр «Отырар сазы» имени Н. Тлендиева, концертный оркестр акима Алматы, домбрист Андрей Фендриков, заслуженные деятели РК Алма Аманжолова, Сулеймен Ибрагимов.









Кроме того, в Доме дружбы прошла праздничная выставка-ярмарка, приуроченная к Наурызу с участием всех этнокультурных объединений Алматы.















На территории Палаты предпринимателей Алматы установлены качели - алтыбакан, юрты, всех сотрудников и посетителей угощают баурсаками и наурыз коже.







Основные торжества по случаю Наурыза пройдут в городе 21-23 марта. На данный момент перекрыта улица Толе би от Абылай хана до Назарбаева, в связи с установкой юрт и подготовкой к празднику на Старой площади «Астана». Кроме того, мероприятия состоятся возле Алматы Арены и Халык Арены - праздничные гуляния пройдут во всех районах города.







