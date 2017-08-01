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В Алматы иномарка чуть не влетела в шинный магазин в результате ДТП

В Алматы иномарка чуть не влетела в шинный магазин в результате ДТП
17 Августа 2017 03:58 176

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На пересечении улиц Розыбакиева и Джандосова столкнулись две иномарки: Mercedes и Toyota Mark II. Есть пострадавшие, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.


В Алматы иномарка чуть не влетела в шинный магазин в результате ДТП
В произошедшей аварии серьезно пострадали два человека, которые находились в автомашине Toyota. Пока неизвестно, являются ли они пассажирами или же среди них есть водитель. Кроме того, количество госпитализированных подтвердили в дежурной части полиции.

В Алматы иномарка чуть не влетела в шинный магазин в результате ДТП
Виновника аварии установит полиция Алматы. Однако, как рассказали очевидцы, Mark II направлялся по ул. Джандосова в западном направлении, а Mercedes в восточном направлении. Последний поворачивал на ул. Розыбакиева и в этот момент допустил столкновение с Тойотой. От удара Mark II перелетел через тротуар и чудом не врезался в шинный центр, остановившись у входа магазина.

В Алматы иномарка чуть не влетела в шинный магазин в результате ДТП

 

 

Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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