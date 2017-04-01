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В Алматы будут выпускать стальные трубы большого диаметра

В Алматы будут выпускать стальные трубы большого диаметра
12 Апреля 2017 17:40 259

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начато строительство завода по выпуску стальных сварных труб большого диаметра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественной церемонии  заложения капсулы в фундамент будущего завода приняли участие аким Алматы Бауыржан Байбек, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» С.Мынбаев и генеральный  директор CNPC Жанг Дзинхуа.

В Алматы будут выпускать стальные трубы большого диаметра 
В Алматы будут выпускать стальные трубы большого диаметра  

«Открытие совместного завода является очень важным проектом, который позволит при выходе на проектную мощность до 60% сделать импортозамещение труб большого диаметра, которые сегодня закупаются в других странах», - сказал Бауыржан Байбек.  

В Алматы будут выпускать стальные трубы большого диаметра 
В Алматы будут выпускать стальные трубы большого диаметра  

Территория завода составит порядка 18 га. На ней будут располагаться несколько цехов производства труб, изоляционного покрытия, также административный комплекс, включающий в себя столовую, комнату сертификации. Во вспомогательных зданиях будет осуществляться тестовая эксплуатация готовой продукции. Планируется подвести железнодорожную ветку для проведения отгрузки. Подведена и подводится соответствующая инфраструктура.

«Для совместного предприятия приоритетом будет качественное безопасное строительство, строе соблюдение законодательных норм страны, где он будет построен, обеспечение качества, безопасности и своевременного ввода в эксплуатацию. Предприятие создаст рабочие места, увеличить благосостояние местного народа. Строительство завода сформирует новый уровень сотрудничества между нашими компаниями в нефтегазовой отрасли. Завод будет иметь передовой мировой уровень», - отметил генеральный  директор CNPC Жанг Дзинхуа.

В Алматы будут выпускать стальные трубы большого диаметра 
В Алматы будут выпускать стальные трубы большого диаметра  

В завод будет инвестировано 33 млрд. тенге. Ввод в эксплуатацию планируется на середину 2018 года. Завод обеспечит 300 постоянных рабочих мест, на период строительства будет задействовано 600-800 человек. Ожидаемый годовой объем производства составит не менее100 тыс. тонн.


В Алматы будут выпускать стальные трубы большого диаметра 
В Алматы будут выпускать стальные трубы большого диаметра 
В Алматы будут выпускать стальные трубы большого диаметра 
В Алматы будут выпускать стальные трубы большого диаметра  

Ключевые слова: Промышленность, Алматы, Экономика, Акимат,
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