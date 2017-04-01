В Алматы будут выпускать стальные трубы большого диаметра  

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начато строительство завода по выпуску стальных сварных труб большого диаметра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественной церемонии заложения капсулы в фундамент будущего завода приняли участие аким Алматы Бауыржан Байбек, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» С.Мынбаев и генеральный директор CNPC Жанг Дзинхуа.







«Открытие совместного завода является очень важным проектом, который позволит при выходе на проектную мощность до 60% сделать импортозамещение труб большого диаметра, которые сегодня закупаются в других странах», - сказал Бауыржан Байбек.







Территория завода составит порядка 18 га. На ней будут располагаться несколько цехов производства труб, изоляционного покрытия, также административный комплекс, включающий в себя столовую, комнату сертификации. Во вспомогательных зданиях будет осуществляться тестовая эксплуатация готовой продукции. Планируется подвести железнодорожную ветку для проведения отгрузки. Подведена и подводится соответствующая инфраструктура.

«Для совместного предприятия приоритетом будет качественное безопасное строительство, строе соблюдение законодательных норм страны, где он будет построен, обеспечение качества, безопасности и своевременного ввода в эксплуатацию. Предприятие создаст рабочие места, увеличить благосостояние местного народа. Строительство завода сформирует новый уровень сотрудничества между нашими компаниями в нефтегазовой отрасли. Завод будет иметь передовой мировой уровень», - отметил генеральный директор CNPC Жанг Дзинхуа.







В завод будет инвестировано 33 млрд. тенге. Ввод в эксплуатацию планируется на середину 2018 года. Завод обеспечит 300 постоянных рабочих мест, на период строительства будет задействовано 600-800 человек. Ожидаемый годовой объем производства составит не менее100 тыс. тонн.











