В Алматинской области талые воды подтопили частные дворы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с повышением температуры воздуха на территории Алматинской области происходит интенсивное таяние снежного покрова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

«В результате глубокого промерзания грунта и засоренности арычных сетей (а в некоторых местах и вовсе ее отсутствие), а также из-за нарушения правил застройки происходит подтопление дворовых территорий частных жилых домов. Наибольшее количество подтопленных дворов наблюдается в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском, Карасайском и Жамбылском районах, а также в городе Талдыкоргане», - говорится в сообщении.

В настоящее время формированиями местных исполнительных органов и силами ДЧС Алматинской области производится расчистка арычных систем, отсыпка насыпей по отводу воды и откачка воды из подтопленных дворов.

Департаментом по ЧС Алматинской области произведена рассылка штормового предупреждения по средствам СМС сообщений и СМИ о возможных подтоплениях на низкогорных зонах области.

С 25 февраля 2018 года весь гарнизон Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области переведен на усиленный вариант несения службы, оперативные группы из числа структурных и подведомственных ДЧС в количестве 17 человек направились в вышеперечисленные районы области для организации и проведения ликвидации последствии подтоплений.





24 февраля по области зарегистрировано 17 случаев подтопления дворов и улиц из-за таяния снега, где подтоплена 66 дворовых территорий. Расчисткой арычных систем, отсыпкой насыпей, отводом и откачкой воды занимались порядка 150 человек местных исполнительных органов и порядка 60 человек ДЧС области, использовалось 60 единиц техники и 20 мотопомп, откачено более 407,5 куб. метра воды. .





В основном, интенсивное таяние снега происходит во второй половине дня.

25 февраля на телефонные номера ДЧС уже поступили 9 сообщений о подтоплениях, по всем обращениям направляются соответствующие службы для дальнейшего устранения последствий. По состоянию на 15 часов, задействовано 213 человек от местных исполнительных органов и порядка 71 человек с ДЧС области, использовалось 93 единицы инженерной и пожарной техники и 21 мотопомпа.

ДЧС обратился к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к природным явлениям и во избежание подтопления наладить и расчистить арычную систему в округе своего участка.





