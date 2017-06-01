В Алматинской области открылся сезон летних лагерей 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония открытия сезона состоялось в загородном лагере «Арман Дала», расположенном в Карасайском районе. В праздничном мероприятии детей поздравил заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«Дорогие друзья, в этом сезоне мы выбрали единую тематику оздоровительных мероприятий под эгидой «Нұрлы жаз - 2017». В нашей области действуют 30 загородных оздоровительных лагерей. В целом, по региону оздоровлением планируется охватить более 55 тысяч детей. Кроме того, около 255 тысяч детей будут охвачены различными видами занятости. Сегодня в торжественной обстановке единовременно 16 загородных лагерей со всего региона открывают новый сезон. В этом году мы уделили огромное внимание программе оздоровительных лагерей, чтобы в них помимо развлекательных мероприятий были и учтены просветительские, культурно-исторические направления. Была проведена тщательная проверка готовности лагерей к приему детей, чтобы летние каникулы запомнились нашим детям лишь с позитивной нотой и морем хороших воспоминаний. Здесь, особое внимание уделяется и детям из малообеспеченных семей и детям сиротам», - отметил Жаксылык Омар.

Праздничное мероприятие по случаю открытия нового сезона продолжилось концертной программой и флешмобом.

Кроме того, по информации замакима области, акимат приобрел путевки для 5000 детей для посещения международной выставки ЭКСПО-2017.

«Для них, помимо посещения самой выставки будет организован тур по столице нашей Республики и тематические встречи с известными земляками, которые сейчас проживают в Астане», - отметил Жаксылык Омар.





