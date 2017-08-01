В Алматинской области активно обсуждают статью Президента 

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Рухани жаңғыру» в Центре обслуживания молодежи города Талдыкорган состоялся круглый стол по обсуждению программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает МИА «Казинформ».

Участниками круглого стола были политические партии, представители НПО и СМИ.

Организаторы, а это управление внутренней политики области провели это познавательное мероприятие с целью большего информирования о модернизации общественного сознания. Открыл заседание заместитель руководителя управления внутренней политики Алматинской области Жаныс Сапаргалиев, который, приветствуя участников круглого стола, отметил важность и значимость проведения подобных мероприятий.

««Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» раскрывает стратегию качественного изменения менталитета казахстанцев. Основная цель круглого стола - это проведение информационно-разъяснительных мероприятий направленных на своевременное и комплексное информирование населения об основных положениях статьи Президента», -сказал Ж.Сапаргалиев.

Разговор привел к рассуждениям о том, как вовремя Президент выдал эту статью, затронули проблемы общества, поговорили о реализации задач, поставленных Главой государства в статье в то время, когда страна действительно в этом нуждается и стремительно развивается.

Главный редактор областной газеты «Жетісу» Амре Арин в своем выступлении сделал краткий экскурс в историю Казахстана. Также отметил, что знание своей истории, культуры, обычаев, традиций и сохранение национального кода - это путь к духовному возрождению казахстанцев.

«Духовная модернизация общества должна быть непосредственно связана с формированием национального самосознания и воспитанием чувства казахстанского патриотизма», - резюмировал он.

Свое видение по реализации программной статьи изложил и главный редактор областной общественно-политической газеты «Огни Алатау» Атсалим Идигов. Он отметил, труд Президента - это своевременный духовный щит.





«Сейчас происходят необратимые процессы, статья Лидера нации диктуется недостатком общечеловеческих ценностей и гуманизма, которые сложились во всем мире. Крайне важно оградить сознание нашего общества, особенно молодежи, от негативных тенденций Запада. Надо делать основной упор на человеческий фактор - духовность, любовь к Родине, межнациональное согласие, сплоченность и единство нации», - сказал А.Идигов.

Руководитель областного филиала демократической партии «Ак жол» Мейраш Шынасилова, сказала что всегда нужно задаваться вопросом «А что я могу сделать для созидания в нашем государстве?»

«Наш Президент в данной статье сформировал идеи, реализация которых позволит нам стать единой нацией сильных и ответственных людей. А чтобы это воплотить в жизнь, каждый должен начать с себя - а это и есть модернизация. Мы все должны понимать, что без высокой духовности не будет никакого процветания», - подчеркнула она.

В своем выступлении председатель областного филиала народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Каламкас Исаева, подчеркнула, что для модернизации общественного сознания очень важна программа «Туған жер».

«В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Глава государства Нурсултан Назарбаев говорит: «... патриотизм начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине», поэтому нужно организовывать краеведческую работу.

Даже на примере нашего жетысуского края, многие не знают наши границы, историю, где проходил Шелковый путь и многие другие вопросы. В каждой области есть свой краеведческий музей, предлагаю всем посещать их, можно начать со своей семьи, с соседей. Давайте пропагандировать эту идею, ходить и узнавать о Казахстане»,- отметила Каламкас Исаева.

В завершении Жаныс Сапаргалиев поблагодарил участников круглого стола за плодотворную работу по обсуждению статьи и отметил что, надо приложить все усилия, чтобы воплотить в жизнь идеи Елбасы по модернизации общественного сознания.