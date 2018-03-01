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В Актюбинской области в ДТП погибли двое граждан Узбекистана

6 Марта 2018 13:13 594
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В Актюбинской области в ДТП погибли двое граждан Узбекистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области на трассе «Самара-Шымкент» в ДТП погибли двое граждан Узбекистана. Об этом говорится в информационном сообщении ЦУКС МЧС Республики Узбекистан, передает МИА «Казинформ». 

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«По информации КЧС МВД РК, 5 марта 2018 года в 10:50 на 778 км автомобильной дороге «Самара-Шымкент», в районе посёлка Олке Актюбинской области Республики Казахстан, в результате столкновения автомобиля «КАМАЗ» г/н D 432 ADA 04 и автомобиля «Опель-Астра» г/н 505 198 RUS, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург - Ташкент погибли 2 гражданина Республики Узбекистан», - говорится в сообщении.

В результате проведенных совместных работ ЦУКС МЧС и МВД Республики Узбекистан с Комитетом по ЧС МВД Республики Казахстан определены личности погибших граждан Узбекистана. Данные погибших лиц:

Исаков Зохиджон Мансурович, 1978 г.р. (водитель, проживал по адресу: Андижанская область, Асакинский район, ССГ «Узбекистан», улица Дурмон, дом б/н).

Юлдашев Кодиржон Комилович, 1975 г.р. (пассажир, проживал по адресу: Андижанская область, Асакинский район, ССГ «Узбекистан», улица Дурмон, дом б/н).

Тела погибших находятся в морге города Актобе.

В данное время МЧС совместно с МИД, МВД и Минздравом Республики Узбекистан во взаимодействии с Комитетом по ЧС МВД Республики Казахстан организованы работы по доведению информации до близких родственников погибших и в организационных мероприятиях по доставке тел погибших в Республику Узбекистан.

В МЧС Узбекистана функционирует «горячая линия» по телефонному номеру (+99871) 147-10-50, где можно получить подробную информацию о данном происшествии.

Как ранее сообщалось, 1 марта 2018 года на автомобильной дороге Актау-Бейнеу в с.Шетпе Мангистауского района Мангистауской области Казахстана в ДТП погибли шестеро узбекистанцев. Произошло столкновение автомобиля «Лада Ларгус» г/н 90 S 830 JA и грузового автомобиля «Shacman» г/н 737 DPA/12, следовавшего по маршруту Актау - Бейнеуский район. В результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание автомобиля и на месте погибло, по предварительным данным, 7 граждан, из которых 6 являются гражданами Республики Узбекистан.

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Ключевые слова: ДТП, Узбекистан,
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