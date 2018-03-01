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В Актюбинской области прошли поминки по погибшим в автобусе 52 узбекистанцам

1 Марта 2018 21:40 182
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В Актюбинской области прошли поминки по погибшим в автобусе 52 узбекистанцам

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В селе Калыбай Иргизского района Актюбинской области сегодня поминали погибших при пожаре в автобусе граждан Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Организовал поминки предприниматель Нурабек Саимов. «Сегодня исполнилось 40 дней со дня гибели наших узбекских братьев. Мы посчитали нужным устроить поминки с чтением Корана. На поминки приглашены проезжающие путники», - сказал предприниматель.

Н.Саимов, занимающийся животноводством, активно участвует в благотворительных акциях, помогает малообеспеченным семьям. Он поддержал инициативу акима района Мади Елеусизова о проведении поминок.

«Мой отец живет в ауле, недавно приехал в город и сказал, что по предложению акима взял на себя обязанность по проведению поминок. За упокой граждан Узбекистана читали Коран, к дастархану пригласили проезжающих путников. Это обычай наших предков. Весь аул принял в этом участие, желая, чтобы такие трагедии на дороге не повторялись», - сказал дочь Нурабека Саимова Айман Жангасова.

Как сообщалось ранее, вблизи села Калыбай на трассе Самара-Шымкент сгорел автобус, погибли 52 человека. Три водителя автобуса взяты под арест, ведется следствие. 

Автор: Алтынай Сагындыкова

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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