В Актюбинской области прошли поминки по погибшим в автобусе 52 узбекистанцам

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В селе Калыбай Иргизского района Актюбинской области сегодня поминали погибших при пожаре в автобусе граждан Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организовал поминки предприниматель Нурабек Саимов. «Сегодня исполнилось 40 дней со дня гибели наших узбекских братьев. Мы посчитали нужным устроить поминки с чтением Корана. На поминки приглашены проезжающие путники», - сказал предприниматель.



Н.Саимов, занимающийся животноводством, активно участвует в благотворительных акциях, помогает малообеспеченным семьям. Он поддержал инициативу акима района Мади Елеусизова о проведении поминок.



«Мой отец живет в ауле, недавно приехал в город и сказал, что по предложению акима взял на себя обязанность по проведению поминок. За упокой граждан Узбекистана читали Коран, к дастархану пригласили проезжающих путников. Это обычай наших предков. Весь аул принял в этом участие, желая, чтобы такие трагедии на дороге не повторялись», - сказал дочь Нурабека Саимова Айман Жангасова.



Как сообщалось ранее, вблизи села Калыбай на трассе Самара-Шымкент сгорел автобус, погибли 52 человека. Три водителя автобуса взяты под арест, ведется следствие.



Автор: Алтынай Сагындыкова