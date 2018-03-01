В акции помощи бездомным животным участвуют известные актюбинцы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Волонтеры Актобе проводят в Инстаграме акцию помощи бездомным собакам «Домой по лайкам» с участием известных актюбинцев. За месяц в ходе акции новых хозяев обрели 3 собаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная цель акции - привлечь внимание общественности к проблемам бездомных животных и помочь собакам обрести новый дом. Акция началась месяц назад.

Как правило, известная личность снимается на фото с приглянувшейся ей собакой. Затем мы выставляем это фото с подробным описанием собаки в Инстаграме. Первой новый дом обрела наша собака Люси, хозяева терпеливо ждали ее около месяца, пока она проходила реабилитацию после стерилизации. Стать хозяевами бойкого Рольфа, который снимался на фото с двухкратным чемпионом мира по панкратиону, чемпионом Азии по ММА Гойти Дазаевым, было несколько желающих, он умеет очаровать. Что судьба сложится и у Анзора Барбоскина мы также не сомневались, очень уж симпатичный пес», - сказал волонтер клуба «Любимый питомец» Ирина Иванова.





Также в числе известных и активных актюбинцев, принявших участие в акции - начальник городского отдела спорта, 25-кратный чемпион Казахстана по гиревому спорту Евгений Гончаров, председатель молодежного этнокультурного объединения греков «Эллада» Анастасия Тайлахиди, журналист Адина Жасаганбергенова, фитнес-тренер Ольга Головко, стилист Агата Лаптева, менеджер студии «Хамелеон» Валерия Данилова и другие.

Сейчас в частном доме у волонтеров живет 20 собак. Пробовали держать и кошек, но затем передумали в целях безопасности, чтобы собаки с кошками не передрались.

А так, сообщения о бездомной или раненой собаке на улице поступают к волонтерам почти каждый день. Но принять всех невозможно, только по мере освобождения мест в приюте.





«Здесь мы максимально можем содержать 20 собак. Тех, которые после операций, держим в доме, остальных - во дворе. Больше взять мы не можем. Своего приюта для собак у нас нет, да и этот дом нам дан одной неравнодушной актюбинкой во временное пользование до июня. Затем нам придется искать новое пристанище для своих животных. Средства на содержание собак волонтеры выделяют сами, а также получаем пожертвования от актюбинцев через страничку в Инстаграме», - заключила Ирина Иванова.





