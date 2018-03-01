В Актобе сотни людей получили травмы из-за гололеда

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе резко возросло число горожан, получивших травмы из-за гололеда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актюбинской области из-за гололеда сотни человек попали в больницу. На сегодня приемное отделение областной больницы скорой помощи заполнено до отказа. Одни приходят с переломами рук, другие - с переломами ног и других частей тела.







«Из-за того, что в очереди в рентген кабинет стояло 60 человек - мы открыли второй кабинет. Врачи работают в усиленном режиме. Если случай тяжелый, мы помещаем пациентов в больницу. Если же перелом не очень тяжелый, мы направляем их на амбулаторное лечение. К нам поступают пострадавшие с 7:30 утра. Мы увеличили число врачей в приемном отделении. Сейчас здесь работает 3 травматолога, 3 нейрохирурга, 1 невролог, 2 терапевта, два хирурга. Обращающихся очень много. По нашим подсчетам, за 3-4 часа мы оказали медицинскую помощь около 200 гражданам», - отметил главный врач областной больницы скорой помощи Ракымжан Арыстан.







По словам врачей, среди пострадавших люди разных возрастов, в их числе и молодые, и пожилые граждане. Кто-то пострадал из-за гололеда по пути на работу, кто-то упал прямо во дворе.







«Я упал сразу же при выходе из дому и понял что у меня перелом руки. Скорая помощь прибыла сразу же после вызова и мне сделали обезболивающий укол. Вот теперь наложили гипс. Мне 76 лет. Надо быть осторожным в такие дни, но все случается неожиданно» - отмечает пострадавшая Сара Аймашева.







Отметим, что в Актобе из-за гололеда усложнилось передвижение общественного транспорта, закрываются дороги. На трассах республиканского значения установлено дежурство.













Автор: Алтынай Сағындықова