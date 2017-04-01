В Актобе подешевел сжиженный газ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе цена сжиженного газа снизилась на 10 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актобе литр сжиженного газа продают по 41-43 тенге. Специальный штаб, созданный в регионе, провел проверку в связи с дефицитом газа и ростом цены на него.

Штаб был создан по поручению акима Актюбинской области Бердибека Сапарбаева. В состав вошли представители Министерства энергетики РК, правоохранительных органов, общественных организаций и предприниматели, занимающиеся торговлей газом. Они проверили цепочку от завода до потребителя и установили, что некоторые компании-распространители и поставщики оказали влияние на рост цен на газ.

«Мы искали способы решения системных вопросов распространения и доставки сжиженного газа. Ряд факторов способствовал возникновению дефицита и росту цен на газ. Сейчас нужно совершенствовать нормативно-правовые акты, регулирующие распространение газа. Газ должен закупаться с завода не только специальными компаниями, но и газоналивными станциями. Тогда здесь не смогут действовать посредники. Во-вторых, в регионе на 34 процента по сравнению с прошлым годом увеличислось количество автотранспорта, работающего на газе. То есть, из 195 тысяч единиц автотранспорта 17 тысяч ездят на газе», - сказал заместитель акима области Кайрат Бекенов.

После проведенной проверки штаб принял решение устранить административные барьеры, и увеличить месячную квоту по сжиженному газу до 7 200 тонн. В настоящее время в Актобе ежесуточно доставляется 350 тонн газа. Министерство энергетики увеличило месячную квоту на 2 тысячи тонн.

Отметим, в регионе выявляются предприниматели, пытающиеся вывозить газ из страны контрабандным путем. В настоящее время находится под следствием директор ТОО «ГолдСтеп» Берик Есенов.

«Намеревались вывезти в Афганистан сжиженный газ на сумму 21 миллион тенге. Сейчас проводится дополнительное расследование. Судебная экспертиза покажет, с какого завода был получен газ. По этому делу проверяются ТОО «АзГазЛогистик» и ТОО «ГолдСтеп», - сообщил руководитель управления областного департамента государственных доходов Артур Хайрутдинов.