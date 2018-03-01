В Актобе электрик погиб во время ремонта строительного крана
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе выясняют обстоятельства гибели рабочего, упавшего с крана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Актобе погиб рабочий ТОО «Актобе-Саулет» Олег Ольхов, упав с крана во время проведения ремонтных работ.
Трагическое происшествие зарегистрировано в компании. 47-летний электрик погиб, упав с крана. Сейчас Актюбинская областная трудовая инспекция создала специальную комиссию, которая начала проверку.
«Строительная компания сообщила о гибели рабочего. Комиссия проведет проверку, установит причину происшествия. Рассматривается вопрос о том, кто виноват - рабочий или же работодатель. Затем заключение комиссии будет направлено в правоохранительные органы», - сказал инспектор Данияр Сарыбаев.
Отметим, компания «Актобе-Саулет» не распространила никакой информации о гибели рабочего.
Автор: Алтынай Сагындыкова
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