В Актау запустили сталеплавильный арматурный завод

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На базе бывшего завода «Каспиан сталь», который простаивал в течение последних шести лет, запущен новый сталеплавильный арматурный завод стоимостью 22 млн. долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время на предприятии ТОО «Aktau Steel» уже создано порядка 150 рабочих мест, количество которых в будущем возрастет вдвое.

«В реанимацию и модернизацию завода азербайджанские инвесторы вложили 22 млн. долларов. Проведена большая работа по реконструкции и модернизации этого объекта. Сегодня производственные мощности предприятии позволят выпускать до 250 тысяч тонн стальной арматуры в год. В целях расширения производства также планируется и последующая реконструкция. Наше предприятие на 50% является казахстанской компанией, еще 50% - принадлежит иностранным инвесторам. Сегодня в Казахстане имеется очень большая потребность в строительной арматуре. Мы намерены выйти со своей продукцией на местный рынок, но в то же время, у нас уже есть большие заказы на экспорт. Приоритет мы отдаем местным заказчикам», - отметил генеральный директор металлургического завода ТОО «Aktau-steel» Риад Мирзоев.





Несмотря на то, что первые поставки своей продукции на рынок завод осуществит в начале следующего месяца, в руководстве нового производства уже сегодня уверенно говорят о перспективах экспорта арматуры за рубеж.





При заводе есть цех по обжигу извести, пожарное депо на две автомашины, склады закрытого хранения сыпучих материалов, площадки для выгрузки и хранения шлаков.





«За последние 3-4 года инвестиции Азербайджана в экономику Казахстана превысили 300 млн. долларов. Открытие этого завода является наглядным подтверждением этой инвестиционной активности. Сегодня в Казахстане работает более 800 азербайджанских компаний. Все это указывает на то, что лидеры наших стран, президенты Казахстана и Азербайджана создали для наших бизнесменов необходимые условия. Азербайджан всегда был и будет заинтересован в сильном Казахстане, процветании его экономики, так как мы братские страны. Есть поговорка «если в семье есть один сильный брат, то и другие также будут сильными». Исходя из этого, мы всегда поддерживаем и стараемся сделать так, чтобы бизнесмены Азербайджана приходили сюда и инвестировали в экономику и развитие Казахстана», - подчеркнул генеральный консул Азербайджанской Республики в Актау Эльхан Зейналов.