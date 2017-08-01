В Актау задержан вооруженный мужчина, совершивший два разбойных нападения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе ДВД Мангистауской области рассказали подробности задержания вооруженного мужчины в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Lada.kz.

По информации пресс-службы ДВД, задержанный в 11 микрорайоне вооруженный мужчина 1996 года рождения ранее уже был судим.

- Сегодня этот мужчина совершил два разбойных нападения в 11 микрорайоне и в 26 микрорайоне. После он опять вернулся в 11 микрорайон, где и был перехвачен сотрудниками криминальной полиции, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК (Разбой).