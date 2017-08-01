В Актау встретили корабли-призеры «Кубка моря»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау встретили призеров конкурса «Кубок моря - 2017» - ракетно-артиллерийские корабли «Сары-Арка» (под руководством капитан-лейтенанта Айбека Жуманова) и «Казахстан» (капитан-лейтенант Таттимбет Абикеев), передает корреспондент МИА «Казинформ».





Возвращение экипажей кораблей совпало с одной из традиций Военно-морских сил Вооруженных Сил Республики Казахстан (ВМС ВС РК) - Днем поднятия флага.





«Приятно, что в этот день возвращаются наши призеры. Корабли участвовали в «Кубке моря» в рамках АрМИ-2017 и в этом году им присудили 3 место. Напомню, в кубке участвовали военнослужащие нескольких стран. Проходил он в Каспийской акватории Азербайджанской Республики. В прошлом году Казахстан завоевал второе место, как и в 2015-м. Всего в учениях приняли участие около 70 наших моряков», - рассказала пресс-секретарь управления главнокомандующего ВМС ВС РК Жамиля Туякбаева.





Конкурс состоял из 3 этапов: применение вооружения корабля по предназначению, соревнование по борьбе за живучесть корабля, соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.





Первое место по итогам конкурса завоевали команды России и Азербайджана, на втором военные моряки Ирана.



















