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В Актау встретили корабли-призеры «Кубка моря»

В Актау встретили корабли-призеры «Кубка моря»
18 Августа 2017 02:00 161

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау встретили призеров конкурса «Кубок моря - 2017» - ракетно-артиллерийские корабли «Сары-Арка» (под руководством капитан-лейтенанта Айбека Жуманова) и «Казахстан» (капитан-лейтенант Таттимбет Абикеев), передает корреспондент МИА «Казинформ».


В Актау встретили корабли-призеры «Кубка моря»
Возвращение экипажей кораблей совпало с одной из традиций Военно-морских сил Вооруженных Сил Республики Казахстан (ВМС ВС РК) - Днем поднятия флага.

В Актау встретили корабли-призеры «Кубка моря»

«Приятно, что в этот день возвращаются наши призеры. Корабли участвовали в «Кубке моря» в рамках АрМИ-2017 и в этом году им присудили 3 место. Напомню, в кубке участвовали военнослужащие нескольких стран. Проходил он в Каспийской акватории Азербайджанской Республики. В прошлом году Казахстан завоевал второе место, как и в 2015-м. Всего в учениях приняли участие около 70 наших моряков», - рассказала пресс-секретарь управления главнокомандующего ВМС ВС РК Жамиля Туякбаева.

В Актау встретили корабли-призеры «Кубка моря»

Конкурс состоял из 3 этапов: применение вооружения корабля по предназначению, соревнование по борьбе за живучесть корабля, соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.

В Актау встретили корабли-призеры «Кубка моря»

Первое место по итогам конкурса завоевали команды России и Азербайджана, на втором военные моряки Ирана.

В Актау встретили корабли-призеры «Кубка моря»


В Актау встретили корабли-призеры «Кубка моря»

В Актау встретили корабли-призеры «Кубка моря»

В Актау встретили корабли-призеры «Кубка моря»

В Актау встретили корабли-призеры «Кубка моря»

Ключевые слова: Мангистауская область, Армия,
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